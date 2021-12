Archiviata anche la fase a gironi di Champions, l’Inter torna a pensare anche al prossimo futuro con gennaio alle porte. A centrocampo si muove qualcosa

Si è concluso con un secondo posto il girone di Champions dell’Inter, che si è dovuta arrendere solamente al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Archiviata una qualificazione agli ottavi che mancava da troppo tempo, ora la squadra di Inzaghi potrà concentrarsi nuovamente solo sul campionato, mentre Marotta e soci tornano vigili in sede di calciomercato con gennaio ormai alle porte.

La sessione invernale, pur senza spese folli, potrebbe riservare qualche chicca importante per il club meneghino, impegnato prima di tutto sul fronte rinnovi, con Marcelo Brozovic sempre al centro dei pensieri. Il centrocampista croato col tempo è divenuto inamovibile prima con Conte ed ora anche con Inzaghi, ed è anche probabilmente l’unico vero insostituibile della rosa, non avendo un alter ego nel ruolo davanti alla difesa.

Calciomercato Inter, Siviglia retrocesso dalla Champions: cessione a gennaio | Idea Gudelj

Si lavora quindi alacremente sul rinnovo di Brozovic come prossimo colpo, mentre per le entrate, dopo l’uscita dalla Champions League da parte del Siviglia, non è da escludere proprio un mediano degli andalusi per regalare ad Inzaghi un’alternativa tattica al croato in maglia 77. Si tratta di Nemanja Gudelj, centrocampista serbo classe 1991 che ha il contratto in scadenza nel 2023 ed ha giocato fin qui pochissimo. Per queste ragioni, considerando anche l’uscita dalla Champions, l’ex Sporting potrebbe lasciare Siviglia già a gennaio.

Per la deadline di gennaio i nerazzurri potrebbero quindi piazzare un “doppio” colpo: il rinnovo di Brozovic e l’acquisizione immediata di un vice del croato per completare l’organico di quest’anno. Nel caso potrebbe diventare percorribile l’ipotesi di scambio tra lo stesso Gudelj e Vecino, che non trova continuità a Milano.