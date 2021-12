Calciomercato, il Milan anticipa Juve e Inter | Risposta immediata

Il Milan si prepara alla sessione invernale di mercato e cerca rinforzi in difesa. Anticipo netto a Juventus e Inter, con risposta del club

I miracolo in Champions League non riesce al Milan, che deve arrendersi alla superiorità del Liverpool e dell’Atletico Madrid, chiudendo il girone anche dietro al Porto e dunque come ultima.

Da oggi quindi i rossoneri dovranno concentrarsi al massimo sul campionato e sulla Coppa Italia, uniche competizioni rimaste. Nel frattempo il calciomercato invernale si avvicina e il Milan ha certamente bisogno di rinforzi in difesa, dove Simon Kjaer sarà assente fino a fine stagione dopo il brutto infortunio. Così il club milanista potrebbe decidere di accelerare per mettere a segno un colpo dalla Serie A, lasciando indietro anche Juventus e Inter. Arriva subito la risposta del club proprietario del cartellino.

Milan, assalto immediato a Luiz Felipe: Juve e Inter beffate, la risposta della Lazio

Il calciomercato invernale sarà un crocevia importante per la stagione del Milan. Infatti dopo l’infortunio di Simon Kjaer i rossoneri dovranno cercare di acquistare un difensore che possa raccogliere le redini del danese nella retroguardia di Pioli.

Così il Milan avrebbe messo gli occhi su Luiz Felipe Ramos, difensore centrale di proprietà della Lazio in scadenza di contratto, sul quale ci sarebbe anche l’interesse di Juventus e Inter. Per anticipare la concorrenza e per necessità in difesa, il Milan potrebbe cercare di accorciare i tempi e prelevarlo già a gennaio tramite un indennizzo. La risposta della Lazio però sarebbe negativa, poiché non vorrebbe perdere uno dei suoi migliori centrali, fondamentale per Sarri, nella breve finestra invernale di calciomercato.