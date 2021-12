Il Real cambia idea: il giocatore resta | Addio Milan ed Inter

In casa merengue un giocatore da tempo sul mercato avrebbe convinto il tecnico Ancelotti sul suo valore: le milanesi incassano la beffa

Scherzetti del tempo che passa o, se preferite, i soliti colpi di scena del mercato. Da tempo Milan ed Inter stavano aspettando la riapertura della finestra di mercato per portare l’assalto ad un giocatore che era palesemente di troppo nella ricca rosa a disposizione di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Ora lo scenario sarebbe cambiato,come riporta il portale defensacentral.com.

LEGGI ANCHE>>> Il Milan ‘scarica’ Ibrahimovic: bomber da Champions, Juve ko

Il calciatore, mai esploso nemmeno nella precedente gestione targata Zidane, è rimasto la scorsa estate più a causa dell’impossibilità, per le contendenti, di accordarsi col Real per il pagamento parziale del suo lauto ingaggio, che per mera utilità tecnica in seno alla rosa. Coincidenza ha voluto che poi l’attaccante abbia trovato minuti preziosi sia in campionato che in Champions, facendo ricredere lo staff tecnico sulla sua utilità.

Il Real Madrid fa dietrofront: Milan ed Inter beffate

Il protagonista della vicenda è Luka Jovic, il centravanti serbo che nelle ultime apparizioni della Casa Blanca è stato chiamato a sostituire niente di meno che Karim Benzema. Già al centro di polemiche lo scorso anno per un comportamento non certo esemplare fuori dal campo, lo slavo si è rimesso in riga, riabilitando la sua posizione al punto tale da guadagnare la presenza in campo per due partite consecutive.

LEGGI ANCHE>>> Prova da incubo in Champions, cessione immediata: offerto a Juve e Milan

Jovic ha risposto presente negli ultimi incontri, andando a segno contro la Real Sociedad in campionato e disputando un ottimo incontro in Champions contro l’Inter. Propri i nerazzurri, e i loro cugini rossoneri, devono ora incassare amaramente il dietrofront del Real. Jovic non si muove. Almeno per ora. La dirigenza merengue ha capito che serve un vice Benzema, e l’ex Eintracht pare assurgere bene a tale ruolo. Il Real, in attesa di piazzare il colpo monstre in attacco il prossimo anno, si tiene stretto un giocatore che deve ancora mostrare tutto il suo potenziale.

A.C.