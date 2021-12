Prova da incubo in Champions, cessione immediata: offerto a Juve e Milan

Juventus e Milan continuano a monitorare il fronte calciomercato per colpi da urlo, soprattutto nel reparto difensivo: ecco la suggestione

Una prestazione completamente da dimenticare quella del Barcellona in casa del Bayern Monaco (3-0): prova incolore per il centrale francese, Clement Lenglet, che potrebbe così fare subito le valigie nelle prossime settimane.

La compagine blaugrana è uscita così ai gironi di Champions League per provare ad essere protagonista in Europa League: Xavi si è sentito impotente come ha svelato nel post-partita dopo la sfida nella massima competizione europea. L’allenatore spagnolo dovrà così cercare di ricostruire velocemente una mentalità vincente visto che ci sono diversi calciatori talentuosi presenti all’interno della rosa del Barcellona.

Calciomercato Juve e Milan, suggestione Lenglet per la difesa

Prestazione da dimenticare soprattutto per Lenglet, che è stato vicinissimo alla cessione in estate: anche la Roma ci aveva provato a lungo, ma la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Milan e Juventus potrebbero così pensare al super colpo in difesa con un elemento di assoluto valore, che può vantare un’esperienza importante anche in campo europeo. Le due big d’Italia sarebbero sempre molto attive per arrivare a giocatori di assoluto valore per rinforzare ulteriormente le rispettive rose. Attualmente il classe 1995 ha il contratto in scadenza nel 2026.