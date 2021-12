Scambio più cash: la Premier League pesca dalla Juventus

La Juventus pensa al calciomercato ed è in arrivo un assalto dalla Premier League: sul piatto scambio più soldi

La Juventus sta provando a rialzarsi dopo un avvio difficile e ieri ha ottenuto il primo posto nel girone di Champions League grazie al successo con il Malmo per 1-0 e la mancata vittoria del Chelsea contro lo Zenit. In campionato però i bianconeri non stanno andando benissimo e il distacco dalla vetta è di ben undici punti dalla classifica.

LEGGI ANCHE >>> Prova da incubo in Champions, cessione immediata: offerto a Juve e Milan

Calciomercato Juventus, idea di scambio con il club di Premier League

Intanto la società valuta le mosse di calciomercato e sono in arrivo anche delle mosse dall’esterno. I bianconeri infatti hanno Dejan Kulusevski che potrebbe partire viste le difficoltà avute in questi mesi e su di lui aumenta l’interesse dalla Premier League: il Tottenham sarebbe pronto a un rilancio.

LEGGI ANCHE >>> Addio in Premier, ora può partire: colpo Juventus per la fascia

Fabio Paratici ha portato lo svedese a Torino e ora che lavora per gli ‘Spurs’ vuole provare ad acquistarlo anche in Inghilterra. La nuova offerta potrebbe essere quella di mettere sul piatto Dele Alli più soldi, ma la Juventus ha gli slot pieni per extracomunitari e un affare simile potrebbe essere portato a termine soltanto a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dall’Inter al Milan: affare ‘alla Brahim Diaz’