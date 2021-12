Primo posto nel girone di Champions per la Juventus che ha strappato il pass per gli ottavi superando anche il Chelsea al fotofinish. Per la seconda parte di stagione potrebbe arrivare un ‘regalo’ per Allegri

La qualificazione agli ottavi di Champions era già aritmetica per la Juventus che però ieri sera è riuscita nell’impresa anche di scalzare il Chelsea dal gradino più alto del girone. I bianconeri grazie al successo sul Malmoe e al contemporaneo pareggio dei londinesi contro lo Zenit, hanno strappato un primato che per il sorteggio potrebbe valere tantissimo.

Altra vittoria di ‘corto muso’ per la compagine di Allegri che è ancora comunque a caccia della quadra definitiva. Non è mancato anche qualche esperimento come l’inserimento del giovane De Winter sulla corsia di destra difensiva, lì dove al momento manca ancora Danilo per infortunio. Proprio il ruolo di terzino destro potrebbe subire un restyling già a gennaio, offrendo una sorta di ‘regalo Champions’ ad Allegri per il passaggio del turno al primo posto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, dall’Inter al Milan: affare ‘alla Brahim Diaz’

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Juventus, Wolfsburg fuori da tutto: occasione Mbabu

La serata di Champions, tra le altre cose, ha sancito anche l’uscita dall’Europa del Wolfsburg, che con la sconfitta casalinga per mano del Lille ha chiuso addirittura al quarto posto il girone, non qualificandosi nemmeno per l’Europa League. Una situazione che potrebbe portare anche alla partenza di qualche gioiello. In questo contesto potrebbe provare ad inserirsi la stessa Juventus, che potrebbe tentare un assalto a Kevin Mbabu, terzino destro svizzero classe 1995 che ha il contratto in scadenza nel 2023.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, l’erede a fine stagione: nuovo affare col City

Accostato in passato già alla Serie A, e nello specifico al Milan, il laterale elvetico sarebbe un’occasione di livello ma non eccessivamente costosa. Il Wolfsburg essendo fuori da tutto potrebbe non avere più modi di trattenere il ragazzo, che legittimamente potrebbe essere attratto dall’opportunità di giocare l’ottavo di Champions con i bianconeri. Con un contratto ad un anno e mezzo dalla fine le richieste devono essere non eccessive e la Juve potrebbe tentare un prestito semestrale con riscatto condizionato, per una cifra non di troppo superiore ai 12 milioni. La compagine tedesca naviga peraltro anche in campionato nell’anonimato della metà classifica.