Calciomercato, dall’Inter al Milan: affare ‘alla Brahim Diaz’

Il Milan può mettere a segno un altro colpo ‘Galactico’ nel prossimo calciomercato estivo. Ecco tutti i dettagli

Il Milan è chiamato ad archiviare, alias dimenticare al più presto l’eliminazione dalla Champions e in generale dall’Europa. Il precedente dell’Inter dell’anno scorso può senz’altro aiutare la squadra di Pioli a voltare pagina e a guardare con grande ottimismo al raggiungimento dell’unico obiettivo rimasto nonché alla portata, lo Scudetto.

Testa al campo, quindi, con un pensiero fisso o quasi al calciomercato. Di gennaio, dove occorrerà quantomeno rimpiazzare alla meglio un leader assoluto come Kjaer, ma anche della prossima estate in cui le cosiddette necessità saranno molteplici. Come sempre un occhio poi alle ‘occasioni’, specie quelle che fioriscono nei top club. In tal senso un profilo che il duo Maldini-Massara potrebbe puntare è quello di Marcos Asensio, martedì autore del secondo gol – e che gol! – con cui il Real Madrid ha messo definitivamente al tappeto l’Inter di Simone Inzaghi.

L’attaccante spagnolo è a caccia di quel rilancio che Ancelotti non sembra in grado di garantirgli visto che lo stesso tecnico di Reggiolo preferisce altri nel tridente offensivo dove esistono già due intoccabili, Benzema e Vinicius. Al 25enne di Palma di Mallorca l’ipotesi Milan potrebbe allettare non poco, visti pure gli effetti positivi che l’ambiente milanista ha avuto sul suo ex compagno Brahim Diaz.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Roma, doppio addio: asse con la Sampdoria

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, da Pogba al… ‘Nuovo Pogba’: c’è anche il Milan

Calciomercato Milan, Asensio come Brahim Diaz: ma a una ‘condizione’

Proprio ‘alla Brahim Diaz’, ovvero in prestito oneroso biennale con diritto di riscatto e controriscatto, il Milan potrebbe provare a prendere Asensio, di recente riaccostato alla Juventus. Il tutto sfruttando gli eccellenti rapporti con i ‘Blancos’ e previo rinnovo del contratto col Real – attualmente da 5 milioni netti fino al 2023 – almeno fino a giugno 2025.

A.R.