Addio in Premier, ora può partire: colpo Juventus per la fascia

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: che colpo!

Novità importanti sul fronte calciomercato per la Juventus, sempre alla ricerca di profili interessanti in vista del futuro. Il club bianconero è al lavoro per puntellare la rosa di Massimiliano Allegri con elementi di assoluto valore.

Come svelato dal portale “The Athletic” in casa Everton, nonostante una vittoria tanto attesa dopo nove partite, Rafa Benitez, ha avuto un diverbio con il terzino francese, ex Roma, Digne, per motivi di natura tattica. Così ora il giocatore della compagine inglese potrebbe anche finire fuori rosa con l’idea della cessione a gennaio.

Calciomercato, Digne idea per la fascia

La Juventus proverà così a monitorare la situazione per rinforzare la corsia sinistra di Massimiliano Allegri: il club bianconero potrebbe così sfruttare l’interesse del Leicester per Bernardeschi e Rabiot arrivando così al giocatore francese, che non sarebbe contento della mentalità difensivista portata da Rafa Benitez.