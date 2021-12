Juventus-Malmoe, le formazioni UFFICIALI: esordio a sorpresa in difesa

Ultimo match della fase a gironi di Champions League contro il Malmoe per la Juventus. Allegri fa esordire un classe 2002 da titolare

Un secondo posto che potrebbe anche diventare primo per la Juventus nel girone di Champions League che si chiude oggi. Molto dipenderà ovviamente dal risultato contro il Malmoe, ma anche da quello del Chelsea contro lo Zenit.

In caso di vittoria dei bianconeri e non successo degli inglesi, la squadra di Allegri si qualificherebbe come prima nel girone e dunque potrebbe evitare alcuni dei club più forti agli ottavi di finale.

Per la partita di oggi Allegri ha deciso di effettuare qualche cambio rispetto alla formazione vista contro il Genoa, proponendo Kean al fianco di Dybala con Morata in panchina e l’esordio in difesa da titolare di Koni De Winter, giovane classe 2002. Dunque di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; De Winter, Bonucci, Rugani; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Kean. All. Allegri