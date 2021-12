Rientra subito dal prestito, Arthur il possibile sostituto: l’idea

Arthur Melo potrebbe dire addio alla Juventus nei prossimi mesi: idea prestito per il centrocampista brasiliano, la mossa a sorpresa

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in ottica futura tra acquisti e cessioni da urlo. Il club bianconero vorrebbe così allestire una rosa ancora più competitiva rispetto a quella attuale di Massimiliano Allegri.

Verso l’addio immediato anche il centrocampista brasiliano, Arthur Melo, che non riesce ad incidere sotto la gestione Allegri. Dopo l’infortunio l’ex Barcellona è tornato ad essere a disposizione dell’allenatore livornese, che ancora non l’ha impiegato con costanza nelle ultime uscite stagionali. Il club bianconero continua a valutare giocatori funzionali per lo stesso tecnico bianconero, che vuole risalire velocemente in classifica dopo un inizio stagionale non all’altezza delle aspettative.

Calciomercato Juventus, Arthur verso il prestito

La Juventus potrebbe così pensare al prestito del brasiliano dopo che il talentuoso giocatore spagnolo, Saul Niguez, proprio a titolo temporaneo ai “Blues”, tornerà quasi sicuramente dal prestito all’Atletico Madrid. Una situazione del tutto nuova per dare la possibilità all’ex Barcellona di giocare con maggiore continuità in un centrocampo super con Kante, Kovacic e Jorginho.