Milan, niente super colpo in difesa: ‘rincalzo’ dalla Serie A

Il Milan deve fare i conti con il brutto infortunio di Simon Kjaer: senza Champions, Maldini deve rinunciare al grande colpo

Non è stata una serata memorabile quella che il Milan di Stefano Pioli ha vissuto, nell’ultima apparizione stagionale in Champions League. I rossoneri chiudono il Gruppo B al quarto posto e salutano non solo la massima competizione europea ma anche la possibilità di ‘scendere’ in Europa League. Un cammino, quello del ‘Diavolo’, che vede adesso la corsa scudetto come unico ed importante obiettivo stagionale per gli uomini di Pioli. Dal calcio giocato al calciomercato, per i rossoneri è tempo di muoversi in anticipo per i colpi in entrata nella sessione invernale che aprirà tra poche settimane.

In tal senso, l’uscita dalla Champions limita pesantemente il budget a disposizione di Maldini e Massara per puntellare la rosa a disposizione di Pioli. Una situazione delicata che influirà certamente sul prossimo difensore che sbarcherà a Milanello per rimpiazzare Simon Kjaer. Il pilastro danese rimarrà fuori fino al termine dell’attuale stagione e Maldini potrebbe quindi puntare su un rincalzo low cost per il mese di gennaio: ecco di chi si tratta.

Milan, il post Kjaer è in Serie A

Se fino a qualche settimana fa, anche con l’incasso Champions, i nomi della difesa del Milan erano altisonanti adesso Maldini e Massara dovranno ‘accontentarsi’ di un nome già accostato in passato ai colori rossoneri.

Si tratta di Daniele Rugani, 27enne difensore della Juventus con la quale è in scadenza il 30 giugno 2023. Si tratterebbe di un prestito fino al termine della stagione per Rugani che, fino ad ora, ha collezionato solo 3 presenze (e 98′) con la Juventus.

Situazione dunque in divenire ma il Milan può attuare il piano low cost, nelle prime settimane di gennaio, che porterebbe Rugani alla corte di Pioli.