La Juventus pesca dal PSG: può arrivare già a gennaio

La Juventus prova a rinforzarsi già a gennaio e ha scelto l’obiettivo per la fascia: può arrivare il colpo dal PSG

È un avvio di stagione davvero complicato quello che sta vivendo la Juventus, che ha ottenuto pochi punti in campionato e dista ben undici lunghezze dal primo posto. Lo scudetto dunque sembra essere ormai troppo lontano e la stagione potrebbe essere compromessa già a dicembre, almeno per quanto riguarda la Serie A.

Calciomercato Juventus, ipotesi Kurzawa già a gennaio

I bianconeri sanno che il periodo è complicato e che devono effettuare delle modifiche per rinforzare la rosa e tornare ad essere competitivi al massimo. Nel mirino c’è anche un nuovo terzino e l’occasione potrebbe arrivare direttamente dal PSG: la Juventus infatti vorrebbe tentare l’assalto per Kurzawa.

A riportarlo è ‘todofichajes.com’, che fa sapere che il terzino francese non ha collezionato minuti in questi mesi e per questo è più che possibile una partenza già nel calciomercato di gennaio. Lui ha un contratto fino al 2024 ma chiaramente può dire addio prima al PSG per avere più minuti.

La Juventus sta avendo difficoltà sulla fascia sinistra e per questo pensa a un nuovo colpo per rinforzarsi.