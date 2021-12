Simeone torna su Bentancur, offerto lo scambio: ma Allegri rilancia

Simeone non dimentica Bentancur e torna a mettere il mirino in casa Juventus: lo scambio non convince Allegri che rilancia

Un inizio di stagione da dimenticare per la Juventus, che fino ad ora non è riuscita quasi mai a convincere. Dopo una serie di risultati negativi è arrivata la vittoria contro la Salernitana, alla quale si cercherà di dare continuità contro il Genoa.

Nel frattempo a mettere il mirino in casa Juventus, di nuovo, potrebbe essere ‘El Cholo’ Simeone, che avrebbe puntato ancora una volta Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano non sarebbe intoccabile per Allegri, e dunque l’Atletico Madrid potrebbe avanzare l’offerta di scambio. Allegri però avrebbe idee diverse sulla contropartita.

Bentancur nel mirino dell’Atletico Madrid: offerto Saul, ma Allegri ha un’altra idea

Rodrigo Bentancur sembrerebbe non essere più indispensabile per la rosa di Massimiliano Allegri. Infatti la Juventus davanti al forte interesse dell’Atletico Madrid potrebbe anche pensare di cedere l’uruguaiano, valutato intorno ai 30 milioni di euro.

L’idea di Simeone per arrivare al centrocampista potrebbe essere quella di mettere sul piatto uno scambio col cartellino di Saul, giocatore che sta trovando difficoltà in prestito al Chelsea e valutato circa 20-25 milioni. L’idea di Allegri però potrebbe essere diversa. Infatti con il futuro incerto di Matthijs de Ligt, la Juventus potrebbe chiedere in cambio il cartellino di José Maria Gimenez, difensore valutato circa 40 milioni di euro. Dunque Allegri potrebbe cercare di imporre il suo pensiero in un affare scottante.