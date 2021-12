Calciomercato Milan, Maldini sonda il terreno: scambio in Serie A

In Serie A è bagarre scudetto. Il Milan bussa alla porta della Juventus per rinforzare la mediana

Il sedicesimo turno di Serie A infiamma la lotta per lo scudetto. Al momento ci sono Milan Inter e Napoli racchiuse in pochi punti ma la sfida del Maradona tra l’Atalanta e gli azzurri potrebbe portare clamorosamente la squadra di Gasperini in corsa per il titolo. Una situazione di equilibrio che ‘costringe’ i dirigenti delle società a puntellare le rose per cercare di arrivare in fondo a tutti gli obiettivi.

Il Milan in particolare, è alla ricerca di un centrocampista da affiancare a Tonali. Maldini avrebbe sondato il terreno con la Juventus per il centrocampista uruguaiano Bentancur, ultimamente poco imipiegato da Massimiliano Allegri. Una trattativa difficile in quanto la Vecchia Signora ha delle lacune proprio sulla mediana ma non è escluso che Nedved e Cherubini possano valutare un’offerta: il numero 30 bianconero partirebbe in prestito con il diritto di riscatto fissato intorno ai 25 milioni di euro. La Juventus, a secco di gol (solo 20 in campionato), potrebbe poi chiedere al Milan una pedina per rimpolpare l’attacco.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio Bentancur-Leao con il Milan

In questa stagione, Massimiliano Allegri ha schierato Bentancur 15 volte, di cui 12 da titolare. L’uruguaiano è stato spesso sostituito, segno di una mancanza di totale fiducia da parte dell’allenatore. Arrivato alla Juventus nella stagione 2017/2018, il centrocampista ha faticato ad ingranare nel suo trascorso a Torino. L’interesse del Milan potrebbe essere gradito anche al giocatore ma tutto dipenderà dall’eventuale accordo tra le società, apparentemente complicato.

La Juventus inoltre, sarebbe disposta a liberarlo ma chiederebbe al Milan Leao per rinforzare il reparto offensivo. L’attaccante portoghese ha già segnato cinque reti in stagione e scalpita per un posto da titolare.