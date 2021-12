Napoli-Atalanta 2-3: c’è anche la Dea per la lotta scudetto

Gol, emozioni e ribaltamenti di fronte al Maradona tra Napoli e Atalanta. Spettacolo nell’anticipo della 16^ giornata

L’Atalanta si aggiudica l’anticipo della sedicesima giornata al termine di novanta minuti ricchi di colpi di scena.

Atalanta avanti al 7’ con Malinovskyi: l’ucraino, servito da Zapata al limite dell’area, batte Ospina con un mancino imprendibile. Passano cinque minuti e gli azzurri vanno ad un passo dal pareggio, ma Lozano fallisce clamorosamente da pochi passi, sprecando un bel traversone di Mario Rui. Pareggio che arriva al 41’ con Zielinski che ribadisce in porta un tiro respinto da Musso su assist di Mertens. Un gol che carica il Napoli che, ad inizio ripresa, trova anche la rete del vantaggio.

Ancora in gol Mertens, ritrovatosi a tu per tu con Musso dopo aver bruciato in velocità Demiral. L’Atalanta non si abbatte e va subito vicina al pari, ma il palo nega il gol dell’ex a Zapata, pericoloso con un bel colpo di testa. Un pareggio cercato e trovato al 66’ proprio da Demiral, bravo a battere Ospina di potenza e precisione, sfruttando al meglio l’imbucata di Toloi. Le emozioni non finiscono qui: al 72’ c’è il nuovo vantaggio bergamasco con Freuler che, servito al limite dell’area da uno sgusciante Ilicic, batte Ospina di giustezza.

Napoli-Atalanta, tabellino e classifica

Napoli-Atalanta 2-3

7’ Malinovskyi, 41’ Zielinski, 47, Mertens, 66’ Demiral, 72’ Freuler

La classifica: Milan 38*, Inter 37*, Napoli 36*, Atalanta 34*, Roma 25*, Fiorentina 24, Juventus 24, Bologna 24, Lazio 22, Verona 20, Empoli 20, Sassuolo 19, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria 15, Venezia 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 9, Salernitana 8*