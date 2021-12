Calciomercato Juve, assalto a Chiesa | Disposti a tutto

Nella rivoluzione in atto in casa Juve, non sono solo previsti arrivi eccellenti: un top club europeo ha messo gli occhi su uno dei migliori giocatori bianconeri

La stagione della Juve, lungi dall’essere ancora definita totalmente fallimentare, non è comunque iniziata sotto i migliori auspici. Il ritardo in campionato è consistente, ed anche la matematica qualificazione agli ottavi di Champions – ottenuta con un turno d’anticipo – è stata in qualche modo macchiata dall’umiliazione subita a Stamford Bridge dal Chelsea.

Già, il Chelsea. Proprio il club londinese avrebbe deciso di puntare forte, per il prossimo anno, su Federico Chiesa. Già in piena corsa per strappare a Nedved e soci Matthijs De Ligt, altro obiettivo dei Blues, indiscrezioni dalla Spagna riferiscono di un Abramovic disposto a mettere sul piatto una cifra folle per il talentuoso giocatore ex Fiorentina.

Calciomercato Juve, il Chelsea disposto a tutto per Chiesa

Il portale spagnolo Fichajes.net riferisce che il club londinese sarebbe intenzionato a mettere sul piatto addirittura 100 milioni pur di arrivare al giocatore bianconero. La ricostruzione, alla Continassa, non prevede certo la partenza dei giocatori migliori. Men chemeno se questi sono, come nel caso del figlio d’arte, ancora giovani, forse addirittura nel pieno della maturità calcistica. La deficitaria situazione economica della società piemontese potrebbe però portare il club ad una decisione clamorosa.

Il sito spagnolo sottolnea tutti gli aspetti appena evidenziati. La Juve, conscia di non poter resistere di fronte ad un’offerta ‘scandalosa’, per ora tiene duro. C’è da valutare anche un aspetto, assolutamente inaspetatto ad inizio anno, che riguarda il rapporto non certo idiliaco tra il giocatore ed il tecnico Allegri. Se la sintonia tecnico-tattica tra i due non dovesse migliorare, e sei i Blues si presentassero veramente con 100 milioni cash, nulla sarebbe da escludere…

A.C.