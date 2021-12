Partita al cardiopalma all’Olimpico: Acerbi la ribalta ma all’ultimo secondo Arslan la pareggia

All’Olimpico succede di tutto tra Lazio e Udinese. I friulani dominano nel primo tempo con uno straripante Beto che segna due gol: il primo di testa, il secondo con una ripartenza devastante che brucia mezza difesa biancoceleste.

Immobile poco dopo accorcia le distanze ma l’Udinese continua a macinare gioco e su una perfetta ripartenza trova il gol del 3-1 con Molina. Sembra il ko per la squadra di Sarri che però rientra rigenerata nel secondo tempo e trova prima il gol che accorcia le distanze con un violento destro di Pedro e poi la pareggia con una splendida conclusione a giro di Milinkovic-Savic all’incrocio dei pali. La Lazio rimane poi in dieci uomini per l’espulsione di Patrick ma poco dopo anche l’Udinese rimane in inferiorità numerica per il doppio giallo a Molina.

Lazio-Udinese 4-4: tabellino marcatori

La partita sembra andare verso il pareggio ma su un calcio di punizione arriva il colpo di testa vincente di Acerbi che completa la rimonta della Lazio e manda avanti i suoi. Doccia fredda per l’Udinese che non riesce a recuperare una partita che sembrava vinta. La Lazio recupera una gara complicatissima e sembra portarla a casa ma all’ultimo istante Arslan la pareggia con un tiro perfetto all’incrocio. Termina 4-4.

LAZIO-UDINESE 4-4

Beto 17′, 32′, Immobile 34′, Molina 44′, Pedro 51′, Milinkovic-Savic 56′, Acerbi 79′, 90+7′ Arslan