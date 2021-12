Tegola Kjaer, il Milan a caccia | Sostituto dalla Premier League

Va per le lunghe l’infortunio rimediato da Simon Kjaer e il Milan va a caccia di un sostituto. Spunta la pista dalla Premier League

Uscito dopo soli 4 minuti durante la gara contro il Genoa, per Simon Kjaer si prevede un lungo stop. Il difensore centrale del Milan si è infatti infortunato al ginocchio e il timore, in attesa del referto medico che farà chiarezza sull’infortunio, è che possa esserci qualcosa di rotto.

Il danese, punto di riferimento del reparto arretrato, stava disputando una stagione sulla scia della precedente in maglia rossonera. Elemento chiave dello scacchiere tattico di mister Stefano Pioli, dovrà con ogni probabilità restare fermo per un lungo periodo, durante il quale intanto la squadra lombarda affronterà diversi avversari tra Champions League e campionato. Ecco, allora, che la dirigenza, con Paolo Maldini al timone delle operazioni, è già alla ricerca di un sostituto che possa attenuare il danno causato dall’infortunio, e quindi dall’assenza, del classe 1989.

Sostituto Kjaer, il Milan valuta Mina

Stando a quanto riportato da AS, i rossoneri avrebbero individuato tra i possibili sostituti dell’ex Palermo e Roma Yerry Mina. La dirigenza terrebbe in considerazione il suo profilo. Il centrale colombiano, classe 1994, non rientrerebbe nei piani dell’Everton, club a cui appartiene. In campionato con la squadra di Rafa Benitez sono arrivate 6 presenze, ma c’è da tenere conto anche di un infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori nelle ultime 6 partite.

Il club inglese, ad ogni modo, sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito a gennaio. Potrebbe approfittarne il Milan, che porterebbe in rosa un nuovo difensore per sopperire all’assenza del titolare danese.