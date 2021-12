Ancelotti all’assalto: 114 milioni e doppio ‘scippo’ alla Juve

Ancelotti sta già pianificando il Real della prossima stagione. La Juve rischia di essere la sua principale ‘vittima’

Al momento Carlo Ancelotti è ben saldo sulla panchina del Real Madrid, dove è tornato a sorpresa l’estate scorsa per raccogliere l’eredità di Zidane dopo le non esaltanti esperienze con Napoli ed Everton.

Saldo a dir poco, visto che si parla già di Real che verrà con Ancelotti ancora al timone e nuovi giocatori su indicazione dello stesso tecnico di Reggiolo. La principale ‘vittima’ dei piani del 62enne rischia di essere la Juventus. Per la difesa, infatti, Ancelotti pensa ad Antonio Rudiger, tedesco con un passato nella Roma e da tempo in orbita bianconera. In orbita soprattutto perché in scadenza a giugno col Chelsea. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Germania danno le ‘Merengues’ molto avanti nei discorsi con l’entourage del 28enne, nel mirino pure del Bayern e per il quale avrebbe effettuato un sondaggio l’Inter.

Il Real può sbaragliare la concorrenza mettendo sul piatto un contratto quadriennale da 11 milioni di euro netti a stagione, un totale per Rudiger di 44 milioni. Per l’attacco, invece, gli spagnoli possono decidere di puntare su Dusan Vlahovic visti i costi spropositati di Haaland tra stipendio e commissioni a Raiola, per nulla amato da Florentino Perez.

Calciomercato Juventus, offensiva Real e sfuma Vlahovic

Ancelotti può dare il via libera definitivo all’offensiva per il bomber serbo della Fiorentina, che ha un bel feeling col Real come certificato dall’operazione Odriozola. Una offensiva dalla portata di 70 milioni di euro che metterebbe ko i bianconeri e le altre pretendenti, dall’Arsenal al Manchester United fino al Tottenham di Conte.