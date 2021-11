Diversi i problemi incontrati dalla Juventus in questo avvio di stagione. Dai gol che latitano al gioco che stenta a decollare: uno scambio potrebbe risolvere due questioni

Proprio non decolla la stagione della Juventus che è incappata in due brutte sconfitte di fila, prima in Champions sul campo del Chelsea con un sonoro poker, e poi di misura in campionato allo Stadium contro l’Atalanta. I bianconeri sono così piombati a -7 dal quarto posto ed anche l’obiettivo europeo sembra allontanarsi inesorabilmente.

Intanto piovono critiche sulla squadra e su Allegri, che non riesce a trovare ancora la quadra giusta per i suoi uomini, che dal punto di vista della proposta di gioco ancora stentano. Determinati problemi risiedono soprattutto nella fase offensiva, nella quale la Juventus costruisce male e concretizza poco, come testimonia lo score di Morata di appena 4 reti totali tra coppa e campionato. Stentano anche alcuni giovani come Dejan Kulusevski, che proprio non riesce a completare la propria maturazione, finendo per diventare un comprimario per lo stesso Allegri, ancora a caccia della giusta collocazione tattica.

Calciomercato Juventus, Arsenal su Kulusevski: soldi e scambio con Lacazette

Kulusevski, ancora a secco di gol in questa Serie A, ha sfruttato male le chance avute a disposizione, finendo sempre più indietro nelle gerarchie di Allegri. Intanto dall’Inghilterra c’è chi come Tottenham e soprattutto Arsenal potrebbe farci un pensierino. I ‘Gunners’, in netta crescita, potrebbero tentare subito il colpo mettendo sul piatto un calciatore accostato alla Juve e che servirebbe sin da subito come Alexandre Lacazette.

Il centravanti francese ha il contratto in scadenza a giugno, e in Italia era stato avvicinato anche ad altre realtà come Inter e Milan. L’Arsenal dal canto suo potrebbe provare a portare subito Kulusevski a Londra, mettendo sul piatto uno scambio con lo stesso Lacazette insieme ad un conguaglio da 20 milioni di sterline (circa 23 e mezzo di euro). Così facendo Allegri si libererebbe di un calciatore che non riesce ancora a sbocciare, seppur di sicuro talento, ingaggiando a sua volta anche un bomber che potrebbe risolvere la carestia offensiva della squadra. L’ostacolo principale è la valutazione della Juve che potrebbe chiedere una parte cash superiore, valutando Kulusevski non meno di 40 milioni di euro.