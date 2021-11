Dai rinnovi al vice Dzeko, Marotta fa sognare i tifosi: “Puntiamo in alto”

Marotta interviene sul calciomercato. Dai rinnovi di Brozovic e Perisic alle trattative per il vice Dzeko

La quattordicesima giornata di Serie A ha permesso all’Inter di rosicchiare altri tre punti ai cugini del Milan, portandosi ad una sola lunghezza dai rossoneri. Resta invariato il distacco di quattro punti dal Napoli, vittorioso con un poker sulla Lazio. Nel turno infrasettimanale, i nerazzurri ospiteranno lo Spezia di Thiago Motta, uno dei protagonisti del ‘Triplete’ del 2010.

Dal campo al calciomercato, i dirigenti dell’Inter sono alle prese con i rinnovi contrattuali. Dopo aver ufficializzato il prolungamento di Barella e Lautaro Martinez, Marotta cerca l’intesa con Brozovic e Perisic, entrambi in scadenza a giugno 2022. Come riportato da ‘Fcinternews.it’, l’amministratore delegato ha affermato che saranno i calciatori a decidere: “Se vogliono restare siamo orgogliosi di tenerli. La volontà del giocatore è fondamentale – aggiunge l’ad – non possiamo dispensare milioni, è necessario che capiscano il nuovo modello del calcio italiano e dell’Inter.” Marotta ha parlato anche dei possibili acquisti dei nerazzurri, tra i quali figurano i nomi di Alvarez e Vlahovic.

Da Vlahovic a Julian Alvarez, le parole di Marotta sugli obiettivi dell’Inter

Per quanto riguarda gennaio, Marotta ha affermato che la società non stravolgerà la rosa: “La finestra invernale è difficile, servono soluzioni all’altezza. Noi siamo terzi in Italia, agli ottavi di Champions. Non credo che ci saranno stravolgimenti”. Diversa il discorso per il mercato estivo, dove i nerazzurri potrebbero andare a caccia di un vice Dzeko, vista l’età del bomber bosniaco (classe 1986).

Nelle scorse settimane si è parlato di Vlahovic e Alvarez del River Plate: “Baccin si trova in Argentina per monitorare i campionati ma questo fa parte delle attività ordinarie di un dirigente.” Sul bomber serbo invece, afferma che la Fiorentina ha tra le mani un grande talento: “Posso dire soltanto che è uno dei giovani più importanti della Serie A.” L’ad ha infine lanciato un messaggio per far sognare i tifosi: “Ci sono operazioni che non potremo concludere ma noi puntiamo in alto.”