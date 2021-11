La Juventus prepara l’addio: squadra a sorpresa per Dybala

Paulo Dybala e la Juventus, a fine stagione, potrebbero salutarsi: nuova pista per la ‘Joya’ grazie al tecnico

La Juventus è reduce dalla sconfitta con l’Atalanta ma in casa bianconera, il focus, resta sulle prossime operazioni di calciomercato. Tra gennaio e giugno molto potrebbe cambiare agli ordini di Massimiliano Allegri che aspetta con ansia rinforzi di peso. In tal senso a tenere banco è anche il destino di Paulo Dybala che potrebbe salutare i bianconeri, l’anno prossimo. Sono diversi i top club che, da mesi, stanno tastando il terreno per capire la fattibilità di un affare con la società bianconera: il 1 luglio però, a zero, l’argentino potrebbe liberarsi a parametro zero.

Mauricio Pochettino, come già anticipato, potrebbe essere il nuovo allenatore del Manchester United per la stagione 2022/23. Il tecnico argentino rimane tra i nomi in pole per l’anno prossimo, visto che al momento parrebbe decisamente plausibile la possibilità che il PSG saluti a stagione in corso l’argentino per puntare su Zidane.

Addio Dybala, idea in Premier League

Una delle primissime richieste di Pochettino l’anno prossimo, per rinforzare l’attacco del Manchester United, sarebbe Paulo Dybala. L’argentino non ha ancora rinnovato ed il contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno.

In questa stagione la ‘Joya’ ha collezionato 13 presenze, con 6 reti e 4 assist vincenti agli ordini di Allegri.

Pochettino può quindi farsi avanti e portare in Premier League, all’Old Trafford, con la maglia del Manchester United.