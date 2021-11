Juventus nel mirino, arriva l’attacco: “Hanno paura”

La Juventus di Allegri vive un momento difficile ed arriva l’ennesima critica alla squadra bianconera: dichiarazioni a sorpresa

Non c’è pace per la Juventus. Prima il 4-0 dal Chelsea in Champions League, poi il crollo contro l’Atalanta. I bianconeri vivono uno dei momenti più difficili degli ultimi anni, con la classifica di Serie A che parla settimo posto, 14 punti di distacco dal Napoli capolista e ben 7 proprio dall’Atalanta, al quarto posto. Le critiche per Allegri e la squadra bianconera sono ormai all’ordine del giorno.

In tal senso, in ultima battuta, anche il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha detto la sua sul momento della ‘Vecchia Signora’ dopo il ko contro l’Atalanta. Ecco le dichiarazioni riportate da ‘Pressing’: “Quando penso alla Juventus di questo momento mi viene in mente una parola: confusione“.