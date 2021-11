Juventus, nuova tegola per Allegri | UFFICIALE: torna nel 2022

La sconfitta contro la Dea ha lasciato pesanti strascichi anche dall’infermieria: è arrivato il comunicato ufficiale sulle condizioni di due giocatori usciti malconci dalla sfida dell’Allianz Stadium

È veramente un momento nerissimo in casa bianconera. Come se non bastassero la situazione di classifica e l’inchiesta sulle plusvalenze, arrivano cattive notizie anche dall’infermeria. È di poco fa un comunicato ufficiale con cui la società torinese ha dato evidenza delle condizioni di Federico Chiesa e Weston McKennie. I due sono usciti per infortunio durante la sfortunata esibizione contro la formazione bergamasca.

Il comunicato della Juventus: che tegola per Allegri!

“Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro è previsto dopo la sosta natalizia“, si legge nella nota del club bianconero.

“Anche Weston Mckennie è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni capsulo legamentose del ginocchio destro. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”, conclude la nota.

