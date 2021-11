Ennesimo duro attacco, l’ex Juventus è sicuro: “Squadra alla deriva”

Un altro ex Juventus critica apertamente la squadra di Allegri, dopo l’inizio di stagione decisamente deludente

È un momento decisamente complesso in casa Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal fragoroso ko in casa del Chelsea e, nonostante la sicurezza del passaggio del turno in Europa, deve fare ancora i conti con una classifica deficitaria in Serie A. All’orizzonte il big match contro l’Atalanta per tentare di accorciare le distanze da Milan e Napoli, a +11 sulla ‘Vecchia Signora’. I bianconeri devono però fare i conti, inoltre, con la dura critica arrivata nelle ultime ore da un ex colonna bianconera.

A ‘La Stampa’, l’ex centrocampista bianconero Marco Tardelli ha fatto il punto sulla Juventus di Allegri non risparmiando importanti critiche alla squadra. “I giocatori bianconeri sono assenti in fase di attacco e a centrocampo. In fondo, può sembrare un paradosso, ma la difesa è forse sembrato il settore migliore”.

Juventus, senti Tardelli: “Manca un leader”

Tardelli ha poi proseguito la sua disamina, analizzando da vicino i reali problemi della ‘Vecchia Signora’: “Una squadra senza idee, senza un leader in campo”, ha poi aggiunto.

Questa la conclusione sulla Juventus: “Soprattutto senza un fuoriclasse che possa determinare, nonchè nascondere i problemi di un gruppo che sembra andare alla deriva”.

Adesso toccherà alla squadra ‘rispondere’, già contro l’Atalanta, per provare a continuare la risalita in classifica.