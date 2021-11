Colpo da urlo a centrocampo, servono 90 milioni: tesoretto Juventus

La Juventus continua a monitorare i possibili colpi da urlo in vista della prossima stagione: il top player a centrocampo

Continua il lavoro della Juventus sul fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Ancora una sconfitta cocente, questa volta in Champions League con i bianconeri già qualificati al prossimo turno.

E così a centrocampo servirebbe un innesto di assoluto valore come il centrocampista olandese del Barcellona, Frenkie de Jong, pronto a dire addio al club blaugrana. Come svelato dal portale spagnolo “Elgoldigital” la dirigenza catalana sarebbe anche propensa a cederlo per una cifra vicina ai 90 milioni.

Calciomercato Juventus, cessioni da urlo in casa bianconera

E così la stessa dirigenza bianconera potrebbe pensare al tesoretto con cessioni importanti per arrivare ai 90 milioni di euro a partire dal centrale turco, ora in forza all’Atalanta, Merih Demiral, che ha una valutazione intorno ai 25 milioni.

Successivamente ci sono anche i profili di Mandragora e Pjaca per un totale di 15 milioni per poi arrivare agli addii di Kulusevski (35) e Rabiot (15). In questo modo il club bianconero potrebbe pensare al colpo a centrocampo in arrivo direttamente da Barcellona.

