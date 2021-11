Calciomercato Inter, offerta in attacco: colpaccio ‘gratis’

L’Inter guarda ai prossimi colpi di calciomercato con un nome, a sorpresa, che potrebbe rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi

L’Inter di Simone Inzaghi ospiterà oggi a San Siro lo Shakhtar Donetsk, per la quinta giornata di Champions League. Una gara decisiva per i campioni d’Italia che tuttavia non smettono di rivolgere le proprie attenzioni anche al calciomercato. Gennaio e soprattutto giugno possono portare non poche sorprese ai nerazzurri che ricercano profili di peso in ogni zona del campo. L’occasione giusta potrebbe però presentarsi, per l’estate, in attacco.

Con Dzeko che compirà 36 anni il prossimo marzo, l’idea dell’Inter potrebbe dunque essere quella di investire su un nuovo esperto attaccante che possa accontentare le richieste di Inzaghi. Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it‘, il nome giusto potrebbe arrivare dalla Germania ed in particolar modo dall’Hoffenheim: si tratta di Andrej Kramaric, classe 1991 ed in scadenza con il club tedesco il prossimo 30 giugno.

Inter, proposto Kramaric: il punto

Il portale sottolinea in esclusiva come il calciatore sia stato offerto a diversi club, Inter compresa, che potrebbe approfittarne a costo zero tra poco più di sette mesi.

Dopo Brozovic e Perisic, dunque, il club meneghino accoglierebbe un nuovo talento croato tra le sue file. Kramaric, da sei stagioni in Bundesliga, ha segnato 4 gol e firmato 6 assist in 13 presenze stagionali.

Situazione dunque da monitorare, visto che Kramaric potrebbe rinnovare con l’Hoffenheim: l’occasione a zero, per l’Inter, rimane per il momento alla finestra.