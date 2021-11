La Juventus mette nel mirino Antonin Barak e Giovanni Simeone del Verona di Igor Tudor: le ultime notizie di calciomercato sulla Vecchia Signora di Massimiliano Allegri

Non è iniziata al meglio la stagione della Juventus di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina bianconera dopo due anni di inattività. Cristiano Ronaldo, stella del calcio portoghese e mondiale, negli ultimi giorni dell’estate di calciomercato ha lasciato la Continassa per vestire la maglia del Manchester United.

Ora la Vecchia Signora ha due lacune principali: il centrocampo, dove manca soprattutto la qualità per verticalizzare; l’attacco, dove mancano i gol con Alvaro Morata che non sta convincendo e Moise Kean ai box e non proprio amato dal punto di vista tecnico da Allegri.

In quest’ottica, a gennaio, la Juventus potrebbe tentare una mossa da 30 milioni di euro finanziata dall’eventuale cessione di Weston McKennie. Il centrocampista degli Stati Uniti infatti, nonostante le ultime ottime prestazioni, non è al primo posto nelle gerarchie di Allegri ed ha una valutazione di circa 30-35 milioni di euro, il tesoretto giusto in caso di cessione per il doppio colpo a gennaio fra centrocampo e attacco.

LEGGI ANCHE>>> Juventus, tegola per Allegri: salta il big match con la Lazio

LEGGI ANCHE>>> Le Nazionali inguaiano la Serie A: dieci infortuni, le big tremano

Calciomercato Juventus, doppio colpo da 30 milioni

La Juventus di Massimiliano Allegri punta con forza il Verona del grande ex Igor Tudor per due profili che stanno impressionando in questo campionato italiano di Serie A: Antonin Barak e Giovanni Simeone. Le due stelle della squadra scaligera si stanno dimostrando fra i migliori giocatori e rispondono all’identikit perfetto di ciò che la Juventus cerca: qualità e gol. C’è però un ostacolo ed è rappresentato proprio dall’allenatore del Verona, Tudor. L’ex vice di Pirlo non si è lasciato benissimo con la Vecchia Signora ed è pronto a fare muro con un secco nei confronti dei bianconeri e a trattenere i due alfieri della sua squadra.