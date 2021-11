Ramsey saluta la Juventus, addio con lo scambio in Premier

La Juventus può salutare Aaron Ramsey, con la doppia ipotesi di scambio all’orizzonte con il top club di Premier League

Una gara complicata, all’Olimpico, contro la Lazio. Le attenzioni in casa Juventus sono tutte orientate sulla squadra di Sarri anche se, in vista del prossimo calciomercato invernale, sono diversi i nomi che tra entrate ed uscite, possono rivoluzionare la rosa di Allegri. Tra le cessioni pare sempre più probabile quella di Aaron Ramsey, ormai lontano da prestazioni di alto livello e che è stato recentemente accostato a diversi club, soprattutto in Inghilterra. In tal senso, sul futuro del gallese, è intervenuto l’ex Arsenal e attuale attaccante del Southampton Theo Walcott, ai microfoni di ‘TalkSPORT’.

Walcott ha chiarito quella che, a suo parere, è la volontà di Ramsey per il futuro con l’eventuale ritorno del gallese all’Arsenal. “Lo metterò allo scoperto e lo chiamerò per scoprire se tornerà in Premier League. Sarebbe fantastico se tornasse”, ha detto l’attaccante che ha poi concluso, “Una parte di me pensa che gli piacerebbe venire nuovamente all’Arsenal“. Dichiarazioni che possono riaprire (non che si sia mai veramente chiuso) il discorso divorzio tra il gallese e la Juventus.

Ramsey all’Arsenal: doppia ipotesi di scambio

In scadenza nel 2023, il destino è ormai scritto da mesi: non ha convinto a pieno Allegri e la suggestione che porta ai ‘Gunners’ sarebbe alimentata da una possibile doppia offerta da parte della società londinese. L’Arsenal infatti, pur di riportate Ramsey in Premier League, opterebbe per uno scambio con due pedine per la Juventus tra cui scegliere.

In primis Sead Kolasinac, terzino sinistro il cui contratto con l’Arsenal scadrà a giugno e che è già stato accostato ai bianconeri negli anni scorsi: a gennaio, dunque, il 28enne tedesco potrebbe vestirsi di bianconero. L’alternativa porta al nome di Calum Chambers, bravo ad agire sulla corsia opposta e anche lui in scadenza tra sette mesi.

Un doppio scenario, dunque, con la Juventus che pur di salutare Ramsey ed il suo ricco ingaggio da oltre 7 milioni annui, potrebbe acconsentire allo scambio per il ritorno all’Arsenal del centrocampista 30enne.