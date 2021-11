La big è sempre più in crisi: Pirlo può essere la soluzione

Andrea Pirlo non vede l’ora di tornare protagonista dopo l’addio alla Juventus: idea suggestiva, la big è in crisi

Una scelta suggestiva per Andrea Pirlo, ma dopo soltanto una stagione c’è stata la separazione dalla Juventus. E così lo stesso allenatore bresciano non vede l’ora di tornare protagonista in una big d’Europa.

Momento delicato in casa Lione con Peter Bosz che ora rischia anche l’esonero. La compagine francese è stata sconfitta per 4-1 dal Rennes e si trova attualmente al settimo posto in classifica a quota 19 punti. Una situazione delicata per Bosz, che ora dovrà trovare subito una quadratura in vista delle prossime sfide di campionato.

Calciomercato, Pirlo idea per il Lione in caso di esonero

Andrea Pirlo resta una suggestione per le big d’Europa: il suo profilo è stato accostato anche a diverse compagini di Serie A. Al momento non ci sarebbero contatti ufficiali, ma la situazione si potrebbe sbloccare da un momento all’altro.

Anche Genoa e Sampdoria lo avrebbero messo nel mirino nell’ultimo periodo, ma in casa Grifone è arrivato l’ex Ct della Nazionale ucraina Shevchenko.

Le prossime settimane saranno decisive con Pirlo pronto ad una nuova avventura da allenatore dopo la delusione alla Juventus.