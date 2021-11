Calciomercato Juve, può finire subito al Milan: cifre e dettagli

Calciomercato Juve: delude Allegri e perde posizioni nelle gerarchie del tecnico. Possibile addio a gennaio e ipotesi Milan

Tra le note più positive delle ultime partite della Juventus c’è sicuramente, oltre al ritorno in campo di Paulo Dybala, anche la crescita di Weston McKennie. Il centrocampista americano è reduce da due gol consecutivi in campionato e da un’ottima prestazione in Champions League.

Dato in bilico sul calciomercato e tra i cedibili della dirigenza negli ultimi mesi, il 23enne sta convincendo Massimiliano Allegri e scalando le gerarchie a centrocampo. Chi sta pagando l’ascesa dell’ex Schalke 04 è Adrien Rabiot: il francese è ancora in difficoltà e reduce da un periodo di inattività a causa del Covid. In generale, l’ex PSG non ha ancora convinto Allegri nonostante gli elogi e la fiducia dell’allenatore. La permanenza di McKennie potrebbe spingere Rabiot fuori dalla Juve: tutti i dettagli.

Calciomercato Juve, ipotesi Milan per Rabiot: tutti i dettagli

Il 26enne è arrivato a parametro zero dal Paris Saint-Germain con un importante contratto da circa 7 milioni netti l’anno. Fin qui ha però deluso le aspettative in bianconero, anche con Massimiliano Allegri: la dirigenza della Juventus potrebbe così pensare ad una sua cessione che permetterebbe di mettere a bilancio un’importante plusvalenza visto il suo arrivo a zero.

Non è dunque da escludere il possibile addio già a gennaio: Rabiot potrebbe essere proposto al Milan, che è alla ricerca di un nuovo centrocampista. La squadra rossonera, infatti, già alle prese con il rinnovo di Kessié, perderà l’ivoriano e Bennacer per la Coppa d’Africa. L’ex PSG conosce la Serie A, ha corsa e sostanza e potrebbe fare al caso di Pioli. La sua valutazione è di circa 25 milioni di euro, con l’importante ostacolo però dell’alto ingaggio. Staremo a vedere.