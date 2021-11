Legia Varsavia-Napoli, le formazioni UFFICIALI: le decisioni di Spalletti

Legia Varsavia-Napoli, le formazioni ufficiali. Spalletti schiera Petagna titolare

Il Napoli sfida il Legia Varsavia nel quarto turno di Europa League. I partenopei puntano a chiudere il discorso qualificazione già da stasera. Fischio di inizio alle ore 18.45.

Spalletti, in piena emergenza, punterà su Petagna dal primo minuto. Al suo fianco Elmas mentre in difesa gioca Koulibaly, squalificato per la prossima di campionato. Meret in porta. I polacchi puntano a rimanere primi nel girone.

Legia Varsavia-Napoli: le formazioni ufficiali

Legia Varsavia (3-4-3): Miszta; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk; Yuri Ribeiro, Josué, Slisz, Mladenovic; Kastrati, Emreli, Luquinhas. Allenatore: Golebiewski.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti.