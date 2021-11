Calciomercato, Simeone arriva all’Inter: ad una condizione

In casa Inter osservano attentamente cosa sta accadendo al di fuori dei confini nerazzurri e per il prossimo giugno spunta il nome di Simeone: può arrivare ma ad una sola condizione

L’attacco dell’Inter ha trovato il proprio equilibrio sopperendo perfettamente all’addio di Romelu Lukaku con gli innesti importanti di Edin Dzeko e Joaquin Correa. Il bosniaco è presto divenuto un calciatore fondamentale alla corte di Inzaghi, trovando continuità di rendimento come non gli capitava da tempo. Buono anche l’impatto della seconda punta argentina che dopo una fase centrale di difficoltà, a causa di qualche infortunio di troppo, ha trovato un nuovo exploit con la doppietta splendida contro l’Udinese.

Ancora indietro nelle gerarchie Alexis Sanchez, vittima di troppi problemi fisici ed autore solo di una discreta prestazione ad Empoli. Per il resto il cileno è sostanzialmente considerato la quarta scelta offensiva, e il suo alto ingaggio a lungo andare potrebbe pesare. All’Inter inoltre nell’attuale pacchetto di attaccanti manca un numero 9 di scorta che per caratteristiche possa sostituire Dzeko in egual misura.

Calciomercato Inter, Simeone come quarta punta: serve l’addio di Sanchez

Per queste ragioni l’Inter per il prossimo futuro osserva il mercato degli attaccanti centrali, con particolare attenzione anche a quanto sta accadendo in Serie A. A Verona infatti è esploso Giovanni Simeone, che reduce da un’annata da dimenticare a Cagliari, ha invece ritrovato la miglior versione di se stesso alla corte di Tudor con sei reti nelle ultime tre giornate di campionato ed un bottino totale di ben 8 gol in questa Serie A.

Arrivato a Verona in prestito con diritto di riscatto al prossimo giugno, il ‘Cholito’ proseguendo così non solo si conquisterebbe la riconferma in gialloblù, ma anche le avances delle big di Serie A e di Liga, altro campionato dove piace molto. Simeone infatti, ma solamente in caso di addio in estate di Sanchez, potrebbe essere la quarta punta perfetta per l’attacco di Inzaghi. Prima però servirebbe una cessione del cileno, che occupa uno slot e percepisce uno stipendio importante. Per lui ipotesi MLS.