La prossima estate di calciomercato potrebbe essere rovente: Conte insidia l’Inter per Lautaro Martinez con i nerazzurri che virano su Vlahovic, obiettivo della Juventus

L’arrivo di Antonio Conte al Tottenham di Fabio Paratici ha cambiato decisamente le carte in tavola in sede di calciomercato sia per gennaio che per la prossima sessione estiva al termine della stagione sportiva. L’ex allenatore dell’Inter infatti conosce molto bene il campionato italiano così come il direttore Paratici, per lungo tempo dirigente della Juventus, e sono pronti a fare spesa nella nostra Serie A per rinforzare il loro club londinese di Premier League.

Il nome caldissimo, nonostante l’ufficialità del rinnovo contrattuale arrivata pochissimi giorni fa, è quello di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino dell’Inter di Beppe Marotta ha una valutazione non inferiore ai 100 milioni di euro e l’assenza di una clausola rescissoria nei nuovi termini fa aumentare ancor di più la domanda della Beneamata che, se dovesse perdere il Toro, avrebbe già il nome del rimpiazzo in canna!

Calciomercato Inter, Conte su Lautaro e scatta il duello con la Juventus

Se Antonio Conte dovesse riuscire a convincere Lautaro Martinez e la dirigenza dell’Inter, i nerazzurri potrebbero virare sul nome di Dusan Vlahovic, che non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina in scadenza nel 2023. Il bomber serbo valutato almeno 60 milioni di euro sta segnando a raffica in Serie A ed è il primo obiettivo della prossima estate anche della Juventus di Allegri.

L’Inter, per superare la concorrenza, potrebbe mettere sul piatto alla Fiorentina anche alcune contropartite tecniche oltre ad un conguaglio economico. Il nome giusto può essere anche quello di Denzel Dumfries, arrivato quest’anno per prendere il posto di Achraf Hakimi, ceduto al PSG di Mauricio Pochettino.