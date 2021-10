L’esonero di Koeman cambia la situazione in casa Barcellona. Xavi vuole tenere gli obiettivi di Juventus, Milan e Inter

L’esonero di Koeman è stato uno degli avvenimenti più importanti dell’ultima settimana. Il Barcellona stava deludendo sia in Liga, dove attualmente è ottavo, sia in Champions League, dove ha raccolto due sconfitte per 3-0 (Benfica e Bayern Monaco) e una vittoria di misura sulla Dinamo Kyev.

Leggi anche >>> Via libera Juventus: super occasione dal Real Madrid

Il nuovo tecnico blaugrana sarà Xavi, centrocampista che ha fatto la storia con la maglia del Barca. La squadra in realtà, è stata momentaneamente affidata a Sergi Barjuan, allenatore del Barcellona B. Xavi arriverà non appena verrà risolto il suo contratto con l’Al Sadd (primi di novembre). Il cambio di panchina inevitabimente romperà alcuni equilibri in Catalogna, a cominciare dal centrocampo: Sergi Roberto e Puig, poco utilizzati da Koeman, potrebbero far invece comodo al nuovo mister.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Arriva Xavi, niente cessione per Sergi Roberto e Puig: sfumano gli obiettivi di Juve, Milan e Inter

Le big della Serie A italiana stavano seguendo da vicino la situazione in casa Barcellona. I giocatori poco utilizzati da Koeman erano obiettivi di mercato, considerando anche la crisi finanziaria che sta attraversando la società. Juventus, Milan e Inter erano sulle tracce di Sergi Roberto e Puig.

Leggi anche>>> Juventus, Nedved non le manda a dire: “Le vostre parole fanno male”

Sergi Roberto, centrocampista duttile, gioca a Barcellona da 15 anni: ha vinto praticamente tutto con la maglia blaugrana ed è senz’altro uno dei centrocampisti spagnoli più forti in circolazione. Puig invece, ha 22 anni e milita con i blaugrana dal 2015. Le italiane sono avvisate: Xavi ha intenzione di tenerli entrambi con sè.