Calciomercato Milan, accordo ad un passo: che colpo per Pioli!

Il Milan pensa al super colpo per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli: da capolista i rossoneri cercano nuove idee

Stefano Pioli si gode al momento il primo posto in classifica in coabitizione con il Napoli targato Luciano Spalletti. Un ottimo ruolino di marcia dopo appena dieci giornate di SerieA , ma ora arriva il difficile. Confermarsi alla lunga non è mai facile.

Il Milan potrebbe mettere a segno uno dei primi rinforzi per quanto riguarda il 2022. Julian Alvarez, attaccante del River Plate, è già da tempo nel mirino del club rossonero. Come riportato dal portale “fichajes.net” la dirigenza milanese è proprio ai dettagli con i sudamericani per provare il super colpo in attacco da regalare a Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Julian Alvarez sempre più vicino

Dopo le ottime prestazioni a “El Monumental” sotto la gestione di Gallardo, Julian Alvarez ha conquistato anche la convocazione in Nazionale argentina con Scaloni che ha puntato sulle sue qualità.

Anche l’Inter aveva pensato a lui per replicare il colpo Lautaro Martinez arrivato in Serie A dal Racing Avellaneda. Al momento il Milan si trova in una situazione più avvantaggiata con la possibilità di mettere a segno un super colpo.