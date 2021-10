Lautaro Martinez ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter, mentre la Juventus cerca l’intesa per Dybala. I due argentini potrebbero però finire nel mirino di un altro top club

Nei giorni scorsi l’Inter ha piazzato un gran colpo di mercato con il rinnovo ufficiale del contratto per Lautaro Martinez che ha siglato un nuovo accordo fino al 2026. Al contempo sul versante attaccanti argentini in Serie A c’è anche Paulo Dybala, che da tempo è protagonista col suo entourage e la dirigenza della Juventus per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2022. La firma ad ogni modo non è lontana e il matrimonio tra il numero 10 e il club di Agnelli dovrebbe tranquillamente proseguire.

Al netto di questo doppio (possibile) rinnovo di Lautaro e Dybala i rispettivi destini dei numeri 10 di Inter e Juventus sono tutt’altro che scritti. Un prolungamento contrattuale non blinda infatti definitivamente le posizioni dei due argentini che continuano, in modalità differenti, a piacere a diversi club esteri.

Calciomercato, Juventus e Inter in allerta: Dybala e Lautaro Martinez sul piatto

Una particolare attenzione alle vicende juventine e interiste potrebbe porla il Paris Saint Germain di Leonardo, che in campo sta ottenendo vittorie su vittorie in Ligue 1, pur senza offrire lo spettacolo che era lecito aspettarsi. Sul piano della progettualità però qualcosa non è ancora del tutto chiaro, soprattutto in attacco dove per ora c’è abbondanza di scelte ma il rendimento non è al top. Leo Messi ha firmato un contratto di sole due stagioni e ha iniziato col piede sbagliato in campionato con zero gol e zero assist e qualche problemino fisico e di ambientamento di troppo.

A complicare la situazione oltre ad un Icardi tutt’altro che al centro del progetto, c’è anche la vicenda Mbappe, in estate vicino all’addio e senza rinnovo promesso sposo del Real Madrid per il prossimo anno. Sommando le due questioni di fatto viene fuori la necessità del PSG di fare un altro grande colpo in attacco la prossima estate per la propria corazzata offensiva. A prescindere dal rinnovo già ufficializzato, nel caso di Lautaro, o di quello su cui si lavora per Dybala, i parigini potrebbero puntare su uno dei due come terza stella del tridente, che con l’addio di Mbappe, sarebbe tutto sudamericano. Dybala è all’ultima chance alla Juve per dimostrare di poter costruire su di lui mentre Lautaro al di là del prolungamento può comunque essere il grande sacrificio di casa Inter qualora ci fossero i conti di Suning da rimettere in regola.