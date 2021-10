Addio Serie A: l’attaccante ha deciso il suo futuro

Dopo settimane di discussioni, arriva la decisione dell’attaccante sul suo futuro: battute Juventus, Milan e Roma

È stato un avvio davvero complicato per la Juventus, che ha perso già troppi punti in classifica in Serie A e ora deve provare a rialzarsi con calma senza guardare la vetta. I bianconeri per questo motivo pensano già al futuro e studiano i nuovi colpi di calciomercato da attuare nei prossimi mesi: un affare in attacco, monitorato anche da Milan e Roma, intanto sembrerebbe essere più lontano.

LEGGI ANCHE >>> Scambio Inter Juventus: la clamorosa suggestione di calciomercato

Calciomercato, Lacazette sceglie l’Atletico Madrid: battute Juventus, Milan e Roma

Alexandre Lacazette è ormai in uscita dall’Arsenal ed è sempre più vicina la soluzione sul suo futuro. Nonostante i tre interessamenti dalla Serie A, però, il suo destino sembra essere lontano dall’Italia. Il francese infatti ha il contratto in scadenza a giugno 2022 ma avrebbe già trovato una nuova squadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, girandola di cessioni e doppio colpo: svolta immediata

Secondo quanto riportato da ‘express.co.uk’, l’attaccante classe 1991 avrebbe scelto l’Atletico Madrid. La sua prossima destinazione dunque dovrebbe essere in Spagna, potrebbero essere scartate definitivamente le ipotesi che legavano il francese a Juventus, Milan e Roma.

LEGGI ANCHE >>> Svolta Juve: soldi e il ‘bocciato’ da Allegri per l’erede di Chiellini

Niente Serie A per Lacazette che vuole rilanciarsi dopo l’esperienza con l’Arsenal e proverà a farlo nella Liga.