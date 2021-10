Da Verratti al sogno Serie A, il talento allo scoperto: “Mi piacerebbe”

Il talento spagnolo non si nasconde e annuncia quello che è il suo sogno: in futuro, Sergio Bermejo, potrebbe approdare in Italia

Già 10 le presenze in Segunda Division con la maglia del Real Saragozza, con il quale sta mostrando tutto il suo talento. Sergio Bermejo, fantasista spagnolo classe 1997, si è raccontato in esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercatonews.com‘. Il giocatore ha espresso il suo pensiero su diversi temi: dai giocatori maggiormente stimati al possibile approdo in Serie A.

Si comincia dal suo ruolo in campo: “Cerco sempre di adattarmi alla posizione che mi chiede l’allenatore. In queste ultime due stagioni ho giocato sulla fascia, ma sono sempre stato un giocatore da trequartista centrale, è lì che posso dare il mio più grande contributo”.

Bermejo in Serie A: “Un passo avanti”

L’esterno, accostato a Parma e Samdporia in passato, ha poi detto la sua sul nostro campionato di Serie A: “È un campionato che è sempre stato tra i migliori in Europa, e negli ultimi anni è cresciuto ancora di più. Mi piacerebbe poter vivere un’esperienza in Italia e fare un altro passo avanti nella mia carriera“.

Riflessione infine su i giocatori che lo spagnolo stima maggiormente: “Ho sempre seguito giocatori simili al mio profilo e ammiro moltissimo Messi. Amo guardare il calcio e i giocatori. Degli italiani, mi piace molto Verratti“.