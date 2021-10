Non è ancora un titolare, dubbi sul big: addio possibile

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti: non è ancora un titolare fisso

Novità importanti per il club bianconero in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Nel mirino Dusan Vlahovic per rinforzare l’attacco, ma in estate potrebbe anche partire un top player.

La Juventus continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo. Nell’ultima sfida di campionato è arrivata una pesante sconfitta per i bianconeri, che hanno perso di misura contro il Sassuolo con la rete di Maxime Lopez proprio negli attimi finali. Una prova non troppo esaltante per la difesa di Allegri: nel mirino il centrale olandese de Ligt che non è apparso lucido in alcune letture.

Calciomercato Juventus, futuro in bilico per de Ligt

Alla terza stagione in bianconero lo stesso de Ligt non è ancora considerato un titolare fisso. Lo stesso Allegri ha svelato in conferenza che l’olandese deve migliorare in certi aspetti, nonostante sia un potenziale da non sprecare essendo un classe 1999.

Il suo agente, Mino Raiola, ha fatto anche intendere che al termine della stagione potrebbe andar via: così il suo futuro resta ancora in bilico. Anche il Chelsea avrebbe chiesto informazioni: ci sono stati contatti negli ultimi tempi.

de Ligt dovrà essere recuperato così dal punto di vista della fiducia: al momento Chiellini parte sempre in vantaggio al centro della difesa, ma il difensore della Nazionale non può giocare tutte le partite a causa dell’età ormai avanzata.