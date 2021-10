Dopo il pareggio nel big match contro l’Inter, la Juventus continua a non convincere e tornano le critiche a Massimiliano Allegri

Solamente un pari nel big match tra Inter e Juventus che ha chiuso ieri sera la nona giornata di Serie A. Entrambe le squadre non sono riuscite a cogliere l’occasione di avvicinare il Napoli, fermato sullo 0-0 dalla Roma.

Ovviamente ad apparire più in difficoltà è stata la Juventus, che ha raggiunto i nerazzurri solamente nei minuti finali grazie al calcio di rigore realizzato da Paulo Dybala. Ancora una volta dunque i bianconeri non hanno convinto a pieno e torna nell’occhio del ciclone Massimiliano Allegri. Nuovo confronto con Pirlo.

Juventus ancora deludente, Pistocchi torna a paragonare Allegri a Pirlo

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus fino ad ora non ha portato i risultati sperati. Infatti i bianconeri in questo inizio di stagione ha collezionato solamente 15 punti su 27 disponibili, con prime giornate da incubo.

Dopo il pareggio di ieri contro l’Inter, raggiunto in extremis grazie a un calcio di rigore che continua a far discutere, tornano le critiche al tecnico bianconero. In particolare è Maurizio Pistocchi tramite il suo profilo Twitter a riproporre il paragone tra Allegri e il predecessore Andrea Pirlo. Il giornalista infatti scrive: “Dopo 9 giornate la Juve di Allegri è sesta in classifica (quella di Pirlo era quinta) con 15pt (quella di Pirlo ne aveva 17) a -10 dalla vetta della classifica (Pirlo era a -6). Ma non c’è nessuno che ne critica gioco e risultati”. Dunque un nuovo attacco che continua a mettere in dubbio la scelta della Juventus di affidare nuovamente la guida della squadra ad Allegri.