Da Mourinho a Osimhen: le decisioni del Giudice Sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo su Roma-Napoli, partita che ha permesso l’aggancio del Milan ai partenopei. Mourinho, Spalletti e il caso Osimhen nel mirino del giudice

La nona giornata di Serie A non poteva non essere archiviata senza le decisioni del giudice sportivo, il dottor Gerardo Mastandrea. Il turno appena concluso è stato caratterizzato dall’aggancio del Milan al Napoli in vetta alla classifica. I rossoneri hanno espugnato il Dall’Ara di Bologna, mentre Luciano Spalletti è stato fermato nella sua vecchia casa dell’Olimpico.

Il Napoli ha dunque raccolto il suo primo pareggio in campionato, dopo aver vinto le precedenti otto gare. Lo 0-0 non ha permesso a Victor Osimhen di aumentare il suo bottino di gol. Il nigeriano inoltre, sarebbe stato preso di mira da alcuni tifosi giallorossi: i cori sono finiti sotto la lente del Giudice Sportivo.

LEGGI ANCHE >>> L’ex Juve prende in giro l’Inter sul rigore: “Che Joya!”

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Giudice sportivo, Mourinho, Spalletti, Inzaghi e Gasperini. Caso Osimhen da valutare

La sfida tra Roma e Napoli è finita nel mirino del giudice Mastandrea. Luciano Spalletti è stato squalificato per una giornata per essersi rivolto in maniera ironica e allo stesso tempo irrispettosa nei confronti dell’arbitro Massa. L’ex allenatore di Inter, Roma e Zenit ha ricevuto anche un’ammenda di 5mila euro. Stessa sorte per Gian Piero Gasperini, reo di aver contestato in maniera veemente la sua ammonizione al 46′ della ripresa. Ricevono una giornata di squalifica anche Josè Mourinho e Simone Inzaghi, causa somma di ammonizioni per proteste.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mourinho furioso scatena il mercato: li manda tutti in tribuna

I presunti insulti razzisti ad Osimhen invece, non sono stati al momento sanzionati dal giudice. Nel comunicato, si richiede un supplemento di indagine alla Procura Federale che specifichi la durata del coro, confermando anche che non si sia ripetuto in seguito agli annunci effettuati. La Roma è stata invece sanzionata (10mila euro), per i cori intonati dai tifosi contro i napoletani.