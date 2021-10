L’ex Juve prende in giro l’Inter sul rigore: “Che Joya!”

La Juventus riesce a trovare il pari nei minuti finali contro l’Inter: l’ironia social dell’ex bianconero, il suo tweet

Ancora un punto importante conquistato dalla Juventus dopo una prova incolore contro l’Inter. Ci ha pensato Dybala dagli undici metri a pareggiare i conti dopo la rete in apertura di Edin Dzeko, sempre più mortifero in area di rigore avversaria.

Così l’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ha punzecchiato l’Inter via social twittando dal suo profilo ufficiale: “La Joya di vedere Skriniar che diceva ad Alex Sandro di rialzarsi 😆”. L’intervento di Dumfries è stato rivisto al VAR con l’arbitro che ha cambiato la sua versione in diretta. La concessione del rigore ai bianconeri ha mandato su tutte le furie i nerazzurri, in particolar modo l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi.

Leggi anche >>> Inter, meno spazio con Inzaghi: addio a sorpresa per la Premier

Inter-Juventus, la versione di Marchisio

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Lo stesso Marchisio ha risposto poi ad un tweet (“Solo così potete pareggiare”): “Vero per come è stata la partita. Ma era netto. Il VAR serve a questo”. L’ex centrocampista della Juventus ha ammesso, in un certo modo, la superiorità dell’Inter che si è dovuta arrendere soltanto nei minuti finali. Gli uomini di Inzaghi hanno disputato un’ottima gara, con un primo tempo dominante in lungo e in largo.

Un big match ricco di colpi di scena con un San Siro di nuovo pieno dopo tanti mesi rinchiusi in casa a causa del Covid.