Roma, Mourinho furioso scatena il mercato: li manda tutti in tribuna

Roma-Napoli e Inter-Juventus saranno i big match della nona giornata di Serie A. Mourinho prende provvedimente dopo la sconfitta con il Bodo Glimt e accende il mercato

La domenica della nona giornata di Serie A sarà illuminata da due grandi appuntamenti: alle 18 la sfida tra Roma e Napoli e alle 20.45 il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Spalletti è chiamato a rispondere al Milan (vittorioso a Bologna) per tornare in vetta alla classifica.

Josè Mourinho vorrà invece riscattare la deludente prova di Conference League, finita con una clamorosa sconfitta per 6-1. Il portoghese punterà dall’inizio su Zaniolo, Pellegrini e Abraham. Nella conferenza della vigilia, lo Special One ha dichiarato che a disposizione ci saranno anche dei giovani della Primavera, come Missori. Probabile tribuna per i giocatori che hanno deluso col il Bodo Glimt.

Roma-Napoli, Mourinho manda in tribuna Diawara, Calafiori, Villar, Borja Mayoral e Kumbulla

Josè Mourinho non ha evidentemente gradito la brutta prova dei suoi in Norvegia. Secondo il quotidiano Il Tempo, il tecnico giallorosso avrebbe pensato di punire alcuni giocatori reduci dal ko col Bodo Glimt, facendoli sedere direttamente in tribuna.

I giallorossi che non saranno neanche in panchina dobrebbero essere Diawara, Calafiori, Villar, Borja Mayoral e Kumbulla. Una decisione che non farà altro che attirare l’attenzione di altre squadre per acquistare i calciatori, già da gennaio.