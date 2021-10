Colpo dal Real Madrid: Mourinho sfida Juventus e Milan

Jose Mourinho cerca rinforzi e prova il nuovo colpo a centrocampo dal Real Madrid: è sfida con Juventus e Milan

La Roma si è rialzata leggermente in queste ore dopo il ko pesante contro il Bodo Glimt. I giallorossi hanno disputato una buona gara contro la capolista Napoli e l’hanno fermata sullo 0-0. I giallorossi ambiscono almeno al quarto posto e tutto è ancora possibile ma la rosa non sta convincendo Jose Mourinho che pensa già ai prossimi colpi.

Calciomercato, Mourinho ci prova per Ceballos: lotta con Juventus e Milan

La Roma infatti sta già pensando al prossimo calciomercato e ora starebbe cercando nuovi centrocampisti per rinforzare la rosa. Nel mirino sembra esserci il calciatore del Real Madrid Dani Ceballos, così come riportato da ‘ElNacional.cat’. Sulle sue tracce ci sono anche Juventus e Milan.

Il calciatore classe 1996 non ha spazio nel club allenato da Carlo Ancelotti e per questo l’addio sembra essere sempre più probabile. La Roma dunque è pronta a fiondarsi su di lui ma dovrà lottare con Juventus e Milan per provare a strappare il centrocampista del Real Madrid. Il costo potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro.

In questa annata Ceballos non ha collezionato neanche una presenza e per questo l’addio sembra ormai inevitabile.