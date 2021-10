Calciomercato Inter, nuova occasione dal Manchester United: cifre e dettagli

Calciomercato Inter: occasione dal Manchester United in vista della prossima estate. Tutte le cifre e i dettagli

Sprofonda il Manchester United di Cristiano Ronaldo sotto i colpi di Salah e del Liverpool di Klopp. I Reds hanno umiliato all’Old Trafford la squadra di Solskjaer, già criticato per gli ultimi risultati e adesso al centro del ciclone in casa Red Devils.

CR7 ha scalciato un avversario nel finale di primo tempo, Pogba si è fatto espellere dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo: il nervosismo dello United è tangibile e Solskjaer torna in bilico. Chi sta pagando maggiormente le spese delle scelte del tecnico è in primis Alex Telles: il laterale portoghese ha finora collezionato solo due presenze stagionali (ancora nessuna in Premier League) e non è di fatto considerato dall’allenatore alle spalle del titolare Shaw. Possibile occasione, dunque, per il suo ritorno in Serie A: ecco tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Inter, occasione Telles: possibile ritorno in nerazzurro

Alex Telles si è rilanciato al Porto dopo la parentesi negativa con la maglia dell’Inter, fino alla chiamata del Manchester United. Tuttavia, il difficile inizio di stagione ai margini del club inglese potrebbe rimettere in discussione il suo futuro.

Proprio i nerazzurri potrebbero ripensare al 28enne brasiliano: l’Inter è infatti alla ricerca di un nuovo laterale sinistro alla luce del possibile addio di Perisic a parametro zero nel prossimo giugno. Tellex è ancora legato allo United fino al 2024 e valutato circa 15-20 milioni di euro. La società nerazzurra è alla finestra in vista del prossimo calciomercato estivo.