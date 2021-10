Assalto del PSG in Serie A per il top player: assist alla Juventus

Il Psg continua a guardare in Serie A per preparare gli assalti decisivi in vista della prossima stagione: nel mirino il big

Ancora un gol decisivo per Dusan Vlahovic, che è tornato a segnare dopo qualche giornata senza trovare la via della rete. L’attaccante serbo della Fiorentina potrebbe andar via al termine della stagione.

Il patron del club viola, Commisso, ha svelato nei giorni scorsi che lo stesso Vlahovic non ha firmato il rinnovo contrattuale e così il suo addio è sempre più vicino. Ma la sua cessione potrebbe essere anticipata già a gennaio con la possibilità del Paris Saint-Germain di provare l’assalto vincente. Il club francese è disposto a mettere sul piatto anche 65 milioni per arrivare all’attaccante serbo.

Calciomercato, Icardi di nuovo in Serie A

Negli ultimi giorni l’attaccante argentino, Mauro Icardi, non è a disposizione di Pochettino visto che è volato a Milano per risolvere i suoi problemi sentimentali con Wanda Nara. Così il sudamericano potrebbe dire addio al PSG con l’assist alla Juventus, sempre molto interessato al giocatore.

Le prossime settimane saranno decisive con un intreccio suggestivo di calciomercato tra le big d’Europa. Il PSG è sempre molto interessato ai top player della Serie A e così Vlahovic è l’uomo chiave per rinforzare il reparto offensivo, già molto ricco, di Pochettino.

Il serbo è pronto a dire addio alla Fiorentina per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera. L’attaccante viola, classe 2000, è esploso definitivamente nel calcio che conta.