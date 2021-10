Milan, pessima notizia per Pioli: deciso il ritorno in Patria

Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli, che a fine stagione potrebbe perdere una delle sue frecce nell’arco del reparto offensivo

Il Milan è lì, col fiato sul collo del Napoli, che guida la classifica della Serie A con otto vittorie su otto partite. I rossoneri questa sera affrontano il Bologna, e possono passare in testa almeno per una sera, visto che il Napoli sarà impegnato domani pomeriggio nel big match contro la Roma.

Nel frattempo il calciomercato non si ferma mai, e per Stefano Pioli sembrano non arrivare buone notizie dalla Spagna. Uno dei suoi attaccanti infatti potrebbe lasciare il Milan e tornare in Patria.

Milan, addio Brahim Diaz: il Real Madrid lo rivuole

Il Milan ha dimostrato grande produttività a livello offensivo in questa prima parte di stagione, mettendo a segno ben 18 gol in otto partite. Tra i protagonisti della squadra rossonera c’è sicuramente Brahim Diaz, che in sette partite ha segnato tre gol.

Le brutte notizie però per il Milan arrivano dal Real Madrid, proprietario del cartellino dell’attaccante. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, il Real Madrid avrebbe deciso che a fine stagione Brahim Diaz tornerà nella capitale spagnola, e dunque non ci sarà la conferma in rossonero.