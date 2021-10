Juventus, occasione a zero dalla rivale: “È entrato nel radar”

La Juventus studia il mercato: possibile occasione a zero in difesa, con il prossimo rinforzo che potrebbe arrivare dalla Serie A

La Juventus si prepara al derby d’Italia contro l’Inter. La nona giornata del campionato di Serie A propone un test probante per l’undici di Allegri, reduce da un buon momento di forma. I risultati sono soddisfacenti, il gioco ancora no: la squadra continua a soffrire di alti e bassi e la dirigenza sa che la rosa non è ancora completa.

Il mercato estivo ha lasciato scoperti alcuni desideri di Allegri. La Juventus è chiamata a correre ai ripari a giugno prossimo e la dirigenza mette al vaglio alcune possibili occasioni. Le risorse economiche non abbondano, ma le opportunità a zero non mancano. Tra i reparti da rinforzare – e ringiovanire – c’è la difesa e il prossimo colpo potrebbe arrivare dal Torino.

Secondo quanto riferisce il giornalista Rudy Galetti, Bremer è entrato fortemente nel radar della Juventus. Il difensore, classe 1997, è un titolarissimo di Juric e pilastro del reparto granata: otto presenze e un gol in questo inizio di stagione. Il brasiliano ha però un contratto in scadenza nel 2023 e il rinnovo non sembra nei suoi piani.

Calciomercato Juventus, colpo dal Torino

Possibile occasione a zero, quindi, per i bianconeri. Il giornalista sottolinea anche come “Bremer sia tra i profili più seguiti perché giovane, affermato in Italia e duttile”.

Ancora presto per parlare di trattativa, ma il primo colpo estivo della prossima stagione della Juventus potrebbe arrivare dal rivale Torino.