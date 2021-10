Rottura con il top player, può andar via: maxi affare con il Milan

Il Milan potrebbe preparare l’assalto al top player, dopo la rottura con il proprio allenatore: maxi affare in vista a gennaio

Saranno settimane ricche di impegni per il Milan, anche per quanto riguarda il fronte calciomercato andando a puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. La società rossonera è al lavoro per arrivare a big di assoluto valore per i prossimi mesi.

Il centrocampista spagnolo della Lazio, Luis Alberto, non sta trovando continuità sotto la gestione di Maurizio Sarri, che ha svelato l’incompatibilità tra lui e Milinkovic Savic nella zona centrale di campo. Dopo l’exploit sotto la guida di Simone Inzaghi, il biancoceleste potrebbe andare via già a gennaio.

Calciomercato Milan, Luis Alberto resta nel mirino dei rossoneri

E sulle tracce dello spagnolo ci sarebbe anche il Milan, pronto a preparare l’assalto vincente in vista della sessione invernale di calciomercato. Lo stesso patron della Lazio potrebbe provocare i rossoneri chiedendo Tonali, valutato 30 milioni, e Leao con una valutazione di 40 milioni.

Il giovane attaccante portoghese, assistito dal noto agente Jorge Mendes, vorrebbe giocare con maggiore continuità chiedendo anche certezze su un possibile rinnovo contrattuale. Per Luis Alberto la Lazio continua a chiedere circa 50 milioni di euro per una sua cessione.

Maurizio Sarri dovrà cercare di risolvere i problemi a centrocampo con Luis Alberto e Milinkovic Savic per ridare maggiore continuità al centrocampista spagnolo, che è partito spesso dalla panchina in questa stagione.